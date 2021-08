Riparte il campionato e su Rete 4 debutta "Pressing Prima Serata"

Riparte il Campionato di Calcio di Serie A e da domenica 22 agosto, su Retequattro, alle 21.50 debutta “Pressing Prima Serata”. In conduzione della versione speciale dello storico appuntamento targato SportMediaset, l’inedita coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini. In studio Riccardo Trevisani. Ospiti d’eccezione, i due ori olimpici Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu, e la bomber e capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti. Al centro del programma goal, approfondimenti, commenti dei protagonisti e dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica. Non mancheranno gli aggiornamenti sul calciomercato, affidati a Claudio Raimondi.

Mediaset, inoltre, seguirà l’intera stagione calcistica con programmi informativi, servizi nei vari TG e, soprattutto, con continui e immediati update sul sito SportMediaset.it.

ufficio-stampa