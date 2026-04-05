Rimpianto Lazio? Muriqi segna a valanga, solo Mbappé meglio di lui

Vedat Muriqi, giustiziere del Real Madrid ieri col Maiorca (rete che regala al Barcellona una bella fetta di scudetto), è già arrivato a quota 19 gol nella Liga: nella classifica cannonieri spagnola è dietro solo a Kylian Mbappé. Acquistato nel 2020 dalla Lazio per 20 milioni di euro, non aveva mai ingranato coi colori biancocelesti: 2 gol in 49 partite. Nel 2022 la cessione al Maiorca per 10 milioni: in Spagna sin qui 53 gol in 146 partite.