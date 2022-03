Riecco Abramovich dopo il presunto avvelenamento: è a Istanbul per i colloqui di pace

LA PRESENZA

Prima uscita pubblica per l'ex presidente del Chelsea dopo il sospetto avvelenamento

Roman Abramovich è riapparso oggi in pubblico dopo il sospetto avvelenamento, notizia rilanciata ieri dal Wall Street Journal. L'ex presidente del Chelsea è infatti presente ai colloqui di pace in corso a Istanbul. L'agenzia russa Tass ha anche rivelato che l'oligarca ha parlato con il presidente turco Erdogan prima dell'incontro tra Russia e Ucraina e poi ha assistito al discorso di benvenuto dello stesso. Abramovich alle trattative di pace tra Russia e Ucraina

































Intanto il ministro degli esteri ucraino Kuleba ha consigliato ai negoziatori di non mangiare, non bere e non toccare le superfici.

