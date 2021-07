Ricoverata per Covid la sorella di Cristiano Ronaldo

Positiva al Covid dallo scorso 17 luglio, la sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è ricoverata in ospedale da venerdì. A renderlo noto è stata lei stessa, su Instagram. "Per rispetto verso chi mi segue - ha scritto - e si prende cura di me e dei miei. A causa del maledetto virus mi è venuta la polmonite e sono stata ricoverata", all'ospedale di Funchal, capitale dell'arcipelago di Madeira, Portogallo.