MLS, Griezmann soffre il caldo in Florida: la foto fa il giro del web

Umidità e afa alle stelle a Orlando: la foto di Antoine Griezmann avvolto negli asciugamani bagnati diventa virale sui social dopo il gol vittoria.

07 Set 2026 - 11:40
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Antoine Griezmann è diventato il protagonista sui social per un'immagine virale che lo ritrae mentre combatte il caldo soffocante e l'umidità estrema della Florida avvolto in due asciugamani bagnati tra testa e collo durante la pausa per il cooling break nel match tra Orlando City e San Diego FC.

Nonostante le condizioni climatiche al limite abbiano messo a dura prova il fisico dell'ex stella dell'Atletico Madrid, il classe 1991 è riuscito comunque a trascinare i suoi compagni alla vittoria siglando il gol decisivo al 28' del primo tempo con un destro incrociato sul secondo palo, confermando un impatto straordinario nella MLS targata Stati Uniti con ben sei reti e tre assist messi a referto in undici presenze complessive. 

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