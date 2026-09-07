Champions: Uefa, 1' silenzio prima delle gare per vittime inondazioni Nepal

Il calcio europeo renderà omaggio alle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal il 26 agosto. Prima di ogni partita di UEFA Champions League di questa settimana, verrà osservato un minuto di silenzio e verrà esposto uno striscione in segno di solidarietà e sostegno. Lo striscione recherà il messaggio 'Nepal, non sei solo'. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha dichiarato: "L'intera famiglia del calcio europeo si unirà prima delle partite di questa settimana per esprimere le nostre più sentite condoglianze e il nostro sostegno al popolo del Nepal. Auguriamo loro forza e resilienza mentre continuano a riprendersi da questa tragedia e dalle sue conseguenze".