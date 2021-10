Reina, la condanna dell'Atalanta: "Aiuteremo a trovare i responsabili"

"Atalanta BC condanna e stigmatizza quanto accaduto ieri nei minuti finali della partita con la Lazio, la Società si mette a completa disposizione delle Autorità al fine di offrire il massimo supporto nell’individuazione dei responsabili di comportamenti che violino il Regolamento d’uso del Gewiss Stadium". Così il club bergamasco in una nota sull'episodio che ha visto protagonista il portiere biancoceleste Pepe Reina, colpito in testa da una monetina nel finale di partita. "I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l’Atalanta e Bergamo", recita ancora il comunicato dell'Atalanta. Reina è rimasto qualche istante in ginocchio dolorante, tenendosi la testa, poi si è rialzato e alcuni minuti dopo ha preso il gol del pareggio dei padroni di casa.