Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Champions, allenatore Kairat Almaty: "Contro il Real partita storica"

29 Set 2025 - 20:00

Vigilia di grande attesa per il Kairat Almaty che domani sfiderà il Real Madrid nella seconda giornata del girone di Champions League. L'allenatore della squadra kazaka Rafael Urazbakhtin ha presentato così la sfida: "Per noi sarà fondamentale tenere sotto controllo i loro attaccanti. I ragazzi in difesa dovranno lavorare duramente. Ovviamente daranno il massimo e cercheranno di giocare in modo intelligente. Questa partita non è storica solo per noi, ma per tutto il Kazakistan. Poiché si gioca in casa nostra, abbiamo maggiori possibilità. Dobbiamo credere in noi stessi".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:07
DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

00:23
DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

00:46
DICH CARNESECCHI SU JURIC PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi esalta Juric: "Felici con lui e i suoi nuovi metodi"

00:14
DICH JURIC SU BRUGES PER SITO 29/9 DICH

Juric: "Con il Bruges vogliamo la nostra rivincita"

00:18
DICH CARNESECCHI SU SUO STATO DI FORMA PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi: "Io in forma? Merito del grande ritiro che abbiamo fatto"

02:11
SRV RULLO VIGILIA INTER-SLAVIA PRAGA 29/9 SRV

L'Inter torna in Champions, Chivu: "Voglio una squadra dominante"

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:50
SRV RULLO NAPOLI, CONTE SCELTE SBAGLIATE 29/09 SRV

Napoli, il primo stop porta anche le prime polemiche

03:15
DICH NEVIO SCALA 29/9 DICH

Nevio Scala: "Il mio Parma non si può dimenticare"

01:45
SRV RULLO DIMARCO LEADER RITROVATO PRE SLAVIA 29/9 SRV

Dimarco, il leader ritrovato

01:45
SRV RULLO MILAN, LA RINASCITA DI ALLEGRI (MUSICATO) 29/9 SRV

La rivoluzione di Allegri: ecco come ha trasformato il Milan

01:07
DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:00
Champions, allenatore Kairat Almaty: "Contro il Real partita storica"
19:00
Tresoldi e la mancata chiamata azzurra, parla il padre: "Con l'Hannover era nascosto"
18:10
Real Madrid, Valverde: "Giorni duri, queste cose non devono accadere"
17:15
Maltempo in Spagna, rinviata Valencia - Real Oviedo
17:05
Rapporto Fifpro: "Troppe gare alla base degli infortuni"