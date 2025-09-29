Champions, allenatore Kairat Almaty: "Contro il Real partita storica"

Vigilia di grande attesa per il Kairat Almaty che domani sfiderà il Real Madrid nella seconda giornata del girone di Champions League. L'allenatore della squadra kazaka Rafael Urazbakhtin ha presentato così la sfida: "Per noi sarà fondamentale tenere sotto controllo i loro attaccanti. I ragazzi in difesa dovranno lavorare duramente. Ovviamente daranno il massimo e cercheranno di giocare in modo intelligente. Questa partita non è storica solo per noi, ma per tutto il Kazakistan. Poiché si gioca in casa nostra, abbiamo maggiori possibilità. Dobbiamo credere in noi stessi".