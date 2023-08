Manovre blancos

Le merengues hanno presentato il loro nuovo portiere, arrivato dal Chelsea in prestito per sostituire l'infortunato Courtois

© Getty Images Kepa Arrizabalaga è il nuovo portiere del Real Madrid: lo spagnolo ha parlato dalla sala stampa di Valdebebas, apparendo emozionato ma cosciente dell'occasione a sua disposizione. Parole al miele per il club, ma anche per il Chelsea, con la speranza comunque di restare in blanco.

Giornata speciale

"È una giornata molto felice e speciale per me e per tutta la mia famiglia. Sono orgoglioso di essere al Real Madrid. Una giornata da vivere e condividere con chi mi è più vicino"

Sulla scelta tra Bayern e Real

"Il Kepa che arriva qui è pronto e maturo, in uno dei momenti sportivi più belli della mia carriera. Preparato ad affrontare questa sfida, garantisco impegno e lavoro. Sono stati giorni intensi, ma quando ho ricevuto la proposta del Real è stato tutto chiaro"

Sull'occasione Madrid

"Il calcio non si può prevedere. Mi concentro su ogni momento e ho tutti e cinque i sensi. Pronto a dare il 100% per il Real Madrid, possibilità arrivata al momento giusto."

In merito alla velocità della trattativa

"La decisione è stata molto facile. Avevo altre proposte da club importanti, ma quando mi hanno parlato di questa opzione... È stato tutto velocissimo."

Hai vinto praticamente tutto

"Sono sicuro di essere più forte rispetto al giorno in cui ho debuttato. Le esperienze ti temprano. È vero che ho vissuto ogni tipo di situazione, ma ho sempre cercato di stare dalla parte giusta. Voglio portare con me qui tutte le cose belle vissute in questi anni".

Pressioni dopo l'arrivo al Madrid

"No. Continuo a pensare che il Real Madrid sia il re della Champions League. Nelle ultime tre Champions League ci siamo affrontati. Penso che siamo tutti d'accordo con quella frase."

Prime parole dai tuoi compagni

"In Nazionale ho sempre avuto compagni di Madrid e, negli ultimi anni, ho fatto loro domande sull'ambiente e ricevuto solo feedback spettacolari. Quello che vedi dall'esterno lo è già e, quando li contatti, loro lo ribadiscono."

Sognavi di giocare nel Real Madrid?

"Sono sempre cresciuto vedendo Casillas nella porta del Real Madrid. È sempre stata la sensazione di un grande club... Perché appartenere al Real Madrid è motivo di orgoglio."

Sull'esperienza in Premier League

"Molto positiva. Appartengo a un grande club da 5 anni, dove abbiamo lottato per tutti i titoli. Ho avuto l'opportunità di vincere titoli con il Chelsea. Quando guardo indietro vedo tutto positivo e un'esperienza che mi resterà per tutta la vita."

Sulla scelta della maglia numero 25

"L'ho scelto perché l'1 e il 13 sono stati presi. Felice di indossare il 25... Ma non voglio sentire paragoni. Vengo a costruire il mio percorso e quello che farò sarà legato al mio nome, non al mio numero."

Vuoi restare dopo il prestito?

"Spero di si. Oggi è il primo giorno del mio prestito. Abbiamo tempo, vedremo. Spero di convincere il club con le mie prestazioni."

Messaggio per Courtois

"Ho parlato con lui. Sta vivendo la parte peggiore del calcio. Gli ho mandato auguri di pronta guarigione e incoraggiamenti. Spero che possa essere presto con noi."

Offerta del Real Madrid

"È stato tutto abbastanza veloce, un paio di giorni fa. Dopo l'allenamento, ho ricevuto una chiamata. È lì che è iniziato tutto. Ero con mia moglie ed eravamo entrambi felici."

