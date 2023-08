Liga: Bellingham si è già preso il Real, gol e vittoria all’esordio contro il Bilbao

SPAGNA

Ancelotti inizia trionfando 2-0 in casa dell’Athletic, pari in Sociedad-Girona e Las Palmas-Maiorca

© afp Prima giornata di Liga 23/24: il Real Madrid esordisce con una bella e importante vittoria, per 2-0 sul campo dell’Athletic Bilbao. Apre le danze Rodrygo al 28’, con un destro secco da dentro l’area, poi al 36’ la prima rete ufficiale con la maglia dei Blancos di Jude Bellingham, sul corner di Alaba. Finiscono in parità le altre due sfide di giornata: Real Sociedad-Girona e Las Palmas-Maiorca, entrambe con il punteggio di 1-1.

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID 0-2

Il Real è già in formato Galacticos: Ancelotti vince la prima in Liga per 2-0 sul campo dell’Athletic Bilbao. I Blancos premono sull’acceleratore fin da subito, mettendo alle corde la difesa dei baschi. Al 28’ arriva l’1-0 ospite: azione insistita di Carvajal sulla destra, palla al centro area per Rodrygo che protegge e fa partire il destro secco del vantaggio. Passano otto minuti e il Real raddoppia, con la prima perla in maglia Merengues di Jude Bellingham: corner di Alaba e conclusione di controbalzo dell’inglese, che si insacca morbida alle spalle di Unai Simon. Dopo i primi quarantacinque minuti la squadra di Ancelotti è in pieno controllo, avanti di due reti. A inizio secondo tempo i padroni di casa prendono coraggio, cercando di innescare la velocità di Inaki e Nico Williams. Nel momento più critico del match l’ex allenatore del Milan inserisce Kroos e Modric dalla panchina, per poter gestire meglio il pallone nelle situazioni più delicate. I Blancos amministrano nel finale, portando a casa la prima vittoria stagionale e i primi tre punti di questa Liga.

REAL SOCIEDAD-GIRONA 1-1

Comincia con un punto la Liga di Real Sociedad e Girona, a San Sebastian l’incontro termina 1-1. Partenza furiosa dei padroni di casa, che al 5’ stappano già la partita: sinistro vincente di Kubo sul bel cross rasoterra di Munoz da sinistra. Dopo un momento di affanno, gli ospiti iniziano a farsi vedere nella metà campo avversaria nella seconda parte del primo tempo, che però termina con la squadra di Barrenetxea avanti di un gol. Nel secondo tempo gli ospiti cercano il pari con più insistenza, trovandolo al 72’ con il colpo di testa di Dovbyk su assist di Tsygankov. Nel finale i biancoblù vanno vicini al nuovo vantaggio, ma il match termina in pareggio.

LAS PALMAS-MAIORCA 1-1

Termina 1-1 anche l’incontro tra Las Palmas e Maiorca. La prima mezzora è completamente appannaggio dei padroni di casa, che al 29’ riescono anche a mettere il muso in avanti: è Jonathan Viera a firmare l’1-0, trasformando un penalty. La rete incassata fa svegliare gli ospiti, che iniziano a spingere alla ricerca del pareggio. La chance giusta arriva al 41’, sempre su calcio di rigore, ma il tiro dell’ex Lazio Muriqi si stampa sul palo. All’intervallo il Las Palmas è sopra 1-0. Nella ripresa la gara rimane piuttosto equilibrata, con la formazione di Aguirre a prendere l’iniziativa. Il gol del pari, infatti, non tarda ad arrivare: è Antonio Raillo a trovare l’1-1 al 70’, su assist di Sergi Darder. La condizione fisica delle due squadre cala nel finale, con i ventidue in campo che si accontentano del pari. Finisce 1-1, un punto per parte.