Real Madrid, Ancelotti: "Passeremo il turno e lotteremo per il titolo"

"La partita era difficile, ma lo sapevamo. Al momento Anfield è lo stadio più duro d’Europa. Abbiamo lottato e siamo stati in partita fino al rigore... Poi però abbiamo abbassato il livello. Nel primo tempo ci siamo difesi bene e, ad esempio, siamo riusciti a sfruttare meglio i contropiedi. La squadra mi è piaciuta perché abbiamo giocato bene contro il rivale più difficile del continente. Il risultato è corretto, meritavano di vincere. E la situazione non cambia molto, perché se vinci oggi e vincono le prime otto... Ci qualificheremo e competeremo per il titolo come abbiamo fatto l'anno scorso. Il percorso è questo, tornare ad essere una squadra". Così Carlo Ancelotti dopo il ko del Real sul campo del Liverpool.