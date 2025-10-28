Real Madrid, altro infortunio per Carvajal: out almeno due mesi

Il capitano del Real Madrid, Dani Carvajal, è stato operato al ginocchio destro e dovrà restare fermo per almeno un paio di mesi. Il calciatore si è infortunato nel corso del Classico vinto contro il Barcellona. Carvajal aveva già subito un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi il 9 ottobre 2024 contro il Villarreal: il difensore è stato quindi a risposo per nove mesi dopo aver subito la rottura del legamento crociato anteriore. In questa stagione si è dovuto già fermare una volta per un problema muscolare avvertito nel corso del derby contro l'Atletico Madrid. Carvajal rischia di perdere il posto in Nazionale con la Spagna in occasione del prossimo anno per i Mondiali. "Il nostro capitano Dani Carvajal è stato operato con successo mediante artroscopia del ginocchio destro - scrive il Real Madrid in una nota -L'operazione è stata eseguita dal dottor Manuel Leyes sotto la supervisione dei servizi medici del Real Madrid. Carvajal inizierà i lavori di recupero nei prossimi giorni".