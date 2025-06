Real Madrid, Alaba va ko: lesione al soleo della gamba sinistra

Brutte notizie per Xabi Alonso in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club con la Juventus. Il tecnico spagnolo, infatti, dovrà fare a meno di David Alaba, ai box a causa dell lesione muscolare al soleo della gamba sinistra. Di seguito il comunicato: "A seguito degli esami medici effettuati sul nostro giocatore David Alaba dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al muscolo soleo della gamba sinistra. L'esito è in attesa di ulteriori informazioni".