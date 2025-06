Le Azzurre verso Euro 2025: foto ufficiale e partenza per Svizzera

La Nazionale Femminile è pronta al decollo con destinazione Svizzera. Stasera con il volo in partenza dall'Aeroporto di Fiumicino prenderà ufficialmente il via l'avventura continentale delle Azzurre, attese giovedì 3 luglio dal debutto a Euro 2025 contro il Belgio (ore 18, diretta su Rai 2). In mattinata la squadra si è ritrovata al Cpo 'Giulio Onesti' di Roma per la foto ufficiale, realizzata - una con il kit gara adidas e una con la divisa Armani - sul campo intitolato a Gianluca Vialli alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli, che hanno voluto salutare la delegazione prima del trasferimento a Weggis, dove da domani le 27 calciatrici a disposizione del Ct Andrea Soncin riprenderanno la preparazione in vista della sfida con le Fiamme Rosse. Il quartier generale dell'Italia sarà infatti installato nel piccolo comune (circa 5000 abitanti) nel Canton Lucerna, nel distretto di Lucerna Campagna, sulla sponda settentrionale del lago dei Quattro Cantoni, alle pendici del monte Rigi. Le Azzurre alloggeranno al Campus Hotel Hertenstein: inaugurato nel 2013 su una penisola del Lago dei Quattro Cantoni, e raggiungibile direttamente anche in barca, offre sistemazioni con una splendida vista sul lago, sulle montagne svizzere e sulla penisola di Hertenstein. Il campo di allenamento sarà il Thermoplan Arena Weggis, impianto sportivo a soli 2 Km dall'hotel, con un campo (dimensioni 105x68, come la maggior parte degli stadi nei quali si giocherà) e una tribuna di circa 500 posti, che domenica pomeriggio si riempirà di tifosi per l'allenamento aperto al pubblico.