Boniek: "La Roma è nelle mani giuste, mi piacerebbe tornare per aiutarla"

Zibi Boniek ha rilasciato un'intervista a Rete Sport dove ha parlato così della situazione in casa Roma: "La Roma è nella mani giuste, è un trio (Ranieri-Massara-Gasperini, ndr) che assicura più amore per questa squadra. Ranieri è un amico e un romanista a cui non si può non voler bene: ha cambiato atteggiamento di tifosi e calciatori. Massara è un dirigente capace, silenzioso che se avrà la possibilità di lavorare farà bene. Gasperini mi incuriosisce, mi piace perché è uno tosto che vuole tanto allenamento e che non ci si pianga addosso". Poi conclude: "Mi piacerebbe tornare alla Roma, aiutarla a fare qualcosa, però, questo dipende dalla proprietà. Sto guardando con curiosità ciò che sta succedendo perché, ora il club deve rispettare il Fair Play Finanziario, ma sono convinto che a inizio campionato presenterà una squadra forte.