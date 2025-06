Brasile, Ancelotti su Neymar: “È importante per noi in chiave Mondiale”

Dopo aver ottenuto la qualificazione, Carlo Ancelotti inizia a preparare il Mondiale del 2026 per il Brasile. La Seleçao vuole tornare a essere protagonista, il titolo manca da Corea-Giappone 2002 e per i verdeoro è un digiuno troppo lungo. I pentacampeao vogliono ottenere il sesto titolo, anche se non sarà facile. Il Brasile sta vivendo un ricambio generazionale, mancano forse le grandi stelle anche se Ancelotti sa di poter costruire una squadra di livello intorno a Vinicius. Uno dei grandi punti interrogativi è Neymar, tornato in patria a giocare con la maglia del Santos. L’ex Barcellona e PSG ha rinnovato il contratto con il club dove è cresciuto fino a dicembre e Ancelotti ne ha parlato in un’intervista concessa alla CONMEBOL: “Si deve preparare bene, ha tutto il tempo per farlo. Per noi è un giocatore molto importante in vista del Mondiale”.