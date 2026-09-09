Seedorf estasiato da Real-Inter: "Il vero calcio da Champions, come Psg-Bayern dell'anno scorso"

La Champions League ha aperto i battenti con una super-sfida che non ha tradito le aspettative. Real Madrid-Inter è stata una gara divertente, a tratti entusiasmante. Per dirla con Josè Mourinho, "è stata una partita pazza, poteva essere 5-0 per noi, 5-5, 6-5, 7-5". Determinanti sono stati, da una parte e dall'altra, errori e prodezze, equamente bilanciati. Ma per cominciare la nuova stagione europea non c'è niente male.
Chi è rimasto particolarmente entusiasta del big match è stato Clarence Seedorf, grande ex di serata, che ha così commentato la serata madrilena: "Questo è stato vero calcio da Champions League. Mi sono goduto ogni momento della partita. L’Inter è stata eccellente. Tatticamente è una delle migliori squadre che abbia visto in questa stagione. Per come ha tenuto il pallone, mosso il Real Madrid e trovato gli spazi, si vedeva chiaramente cosa volesse fare. Non è andata al Bernabéu avendo paura del Real."
Non mancano i complimenti anche per i blancos:
"Anche il Real è stato eccellente, perché ha capito quale partita volesse fare l’Inter e si è rifiutato di giocarla alle sue condizioni. Ogni volta che il Real recuperava palla avevi la sensazione che potesse succedere qualcosa. L’Inter poteva attaccare per due minuti e al Real bastavano dieci secondi per arrivare dall’altra parte."
Il doppio ex ha blandito il gioco espresso dalle due squadre, azzardando paragoni non da poco: "Non è stata una squadra che attaccava e un’altra che cercava di sopravvivere. Sono state due grandi squadre che per tutta la notte si sono poste domande completamente diverse. Sinceramente, dalla partita PSG-Bayern della scorsa stagione, non ricordo di essermi divertito così tanto guardando una gara di Champions. Due squadre fortissime che attaccano bene, difendono bene e cercano di battertersi in modi completamente differenti. Questo è cinema."
L'amarezza serpeggerà tra le pareti di Appiano Gentile nei prossimi giorni. Ma anche le lusinghe di Seedorf sono un ulteriore attestato per Cristian Chivu.