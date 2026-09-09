Seedorf estasiato da Real-Inter: "Il vero calcio da Champions, come Psg-Bayern dell'anno scorso"

Chi è rimasto particolarmente entusiasta del big match è stato Clarence Seedorf, grande ex di serata, che ha così commentato la serata madrilena: "Questo è stato vero calcio da Champions League. Mi sono goduto ogni momento della partita. L’Inter è stata eccellente. Tatticamente è una delle migliori squadre che abbia visto in questa stagione. Per come ha tenuto il pallone, mosso il Real Madrid e trovato gli spazi, si vedeva chiaramente cosa volesse fare. Non è andata al Bernabéu avendo paura del Real."