Real, Courtois fa mea culpa: "Primo gol di Rice mia responsabilità"

Il Real si lecca le ferite il giorno dopo l'euro batosta contro l'Arsenal. Il match dell'Emirates passerà alla storia per la doppietta di Delcan Rice su calcio di punizione, mai successo nella storia della Champions League nella fase a eliminazione diretta. Sui piazzati dell'inglese a essere beffato è stato Thibaut Courtois, che ha fatto mea culpa per il primo gol: "Mi assumo la responsabilità. Pensavo di aver posizionato bene la barriera. Di solito metto un uomo in più, ma stavolta ho pensato che Rice non avrebbe avuto così tanto effetto. E invece… ha segnato un gran gol. Anche il secondo è stato bellissimo".