Real, che botta! Vinicius squalificato per quattro giornate in Liga

Vincius sarà costretto a saltare le prossime quattro partite del Real Madrid in Liga contro Siviglia, Barcellona, Racing Santander e Valencia. Il Comitato di Disciplina della RFEF non ha avuto pietà nei confronti del brasiliano, espulso nel corso della sfida di sabato scorso tra i Blancos e il Villarreal. Oltre ad aver tirato i capelli a Saliba, il fantasista aveva protestato in maniera veemente contro l'arbitro al Bernabeu. Il Real ha già annunciato che farà ricorso.