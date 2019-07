"Il rapporto con Zidane? Non c'è mai

stato": taglia corto Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale,

per spiegare il momento difficile attraversato dal gallese,

finito prima ai margini del Real Madrid e poi sul mercato, anche

se il trasferimento milionario al Jiangsu è saltato all'ultimo

(il club di Suning ha preso il croato Ivan Santini

dall'Anderlecht).

"A Zidane, Gareth non piace - ha ammesso l'agente di Bale in

un'intervista a Le Journal du Dimanche - Non c'è relazione tra

loro, non c'e' mai stata", ha aggiunto Barnett che solo pochi

giorni fa aveva detto che il tecnico francese "non mostra

rispetto per giocatore che ha fatto tanto per il Real Madrid".

"Gareth vuole rimanere (a Madrid, ndr) - ha aggiunto - ma non

sono sicuro che il signor Zidane lo voglia, anche se Gareth ha

un ottimo contratto fino al 2022. Secondo me è uno dei tre o

quattro migliori giocatori del mondo, ma il signor Zidane non la

pensa così. Ma questa è la sua opinione e non lo criticherò per

questo".