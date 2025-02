Razzismo: insulti social a Doucoure, condanna di Everton e Liverpool

Everton e Liverpool si sono uniti per condannare "nei termini più forti possibili" gli insulti razzisti diretti al centrocampista dell'Everton Abdoulaye Doucoure sui social media. Le squadre affermano che gli insulti sono stati ricevuti da Doucoure dopo il derby del Merseyside al Goodison Park mercoledì, terminato 2-2. Dopo il fischio finale, Doucoure è stato coinvolto in una rissa tra giocatori, dirigenti e poliziotti avvenuta di fronte ai tifosi ospiti del Liverpool. Everton e Liverpool affermano in una dichiarazione congiunta che "tali insulti sono riprovevoli e non saranno, e non dovrebbero essere, tollerati". Affermano che i club "lavoreranno con la polizia del Merseyside che sta conducendo un'indagine con l'obiettivo di identificare gli individui responsabili".