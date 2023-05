Razzismo, il presidente Figc Gravina: "Grazia a Vlahovic? Farò stessa cosa di Lukaku"

LOTTA AL RAZZISMO

"La Federazione combatte questa piaga che è riapparsa in maniera prepotente"

© Getty Images "Razzismo negli stadi? C'è una competenza politica, etica e di civiltà della quale mi assumo la piena responsabilità, esercitandola nei limiti consentiti dal buon senso e dal diritto. È quello che ho fatto e che farò se dovessero verificarsi le stesse condizioni nel caso Vlahovic". Così si è espresso oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ritornando su quanto accaduto domenica scorsa durante Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo quando l'attaccante serbo è stato dapprima bersagliato durante la partita da insulti razzisti provenienti dalla curva dei tifosi di casa e poi ammonito dall'arbitro Doveri per un'esultanza ritenuta provocatoria dopo il gol del 2-0 bianconero da lui stesso messo a segno. "La nostra Federazione, ma tutto il mondo dello sport - ha aggiunto Gravina - è contro ogni forma di razzismo, contro tutti i razzisti. Che si tratti di Lukaku e Vlahovic non facciamo certo distinzione di maglie. Siamo tutti uniti per combattere questa piaga che è riapparsa in maniera prepotente".

Così come avvenuto con l'attaccante dell'Inter, che era stato ammonito dopo aver esultato sotto la curva degli ultras juventini che lo avevano insultato durante il match di Coppa Italia dello scorso 4 aprile, nel caso in cui il cartellino rimediato da Vlahovic dovesse portare a una sua squalifica (per somma di sanzioni) il presidente Figc ha dunque apertamente detto che interverrà con un provvedimento di grazia. Posizione fino a oggi nota ma ufficiosa, divenuta adesso ufficiale.