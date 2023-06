Ranking UEFA 2023/2024: sorpasso Inter e aggancio Roma sulla Juve

LA CLASSIFICA

Definite anche le fasce di Champions: Napoli in prima, Inter in seconda, Lazio e Milan in terza

© Getty Images Chiusa la stagione con la finale di Champions League vinta dal Manchester City, è già tempo di fare un po' i conti con il Ranking UEFA. Dall'anno prossimo, infatti, per quanto riguarda le squadre italiane cambieranno le gerarchie della graduatoria tricolore. Grazie al percorso di Inter e Roma rispettivamente in Champions ed Europa League, infatti, nerazzurri e giallorossi fanno un balzo importante in classifica. A quota 81 punti, la squadra di Inzaghi si piazza all'ottavo posto generale e scavalca la Juve a nove anni dall'ultima volta, mentre la banda di Mourinho aggancia gli uomini di Allegri a 80 punti. Per quanto riguarda invece la classifica per Paesi del Ranking Uefa, solo l'Inghilterra (23 punti) in questa stagione ha fatto meglio dell'Italia (22,357) con tre squadre in finale in Champions, Europa League e Conference League.

RANKING UEFA 2023-2024: LA CLASSIFICA

1. Manchester City – 120 punti

2. Bayern Monaco – 116 punti

3. Real Madrid – 102 punti

4. Chelsea – 96 punti

5. Liverpool – 94 punti

6. PSG – 93 punti

7. Manchester United – 85 punti

8. Inter – 81 punti

9. Roma – 80 punti

10. Juventus – 80 punti

11. Lipsia – 79 punti



CHAMPIONS 2023/2024: LA FASCE

L'ultimo atto della Campions ha definito anche le fasce per la prossima edizione della massima competizione europee per club. Il Manchester City, detentore del titolo, sarà in prima fascia insieme al Siviglia (vincitore dell'Europa League) e alle squadre vincitrici dei principali campionati come il Napoli. Dopo il ko di Instanbul, l'Inter finisce invece in seconda fascia in base al coefficiente Uefa, mentre Lazio e Milan saranno inserite in terza fascia.



Prima fascia

- Manchester City

- Bayern Monaco

- Psg

- Barcellona

- Napoli

- Benfica

- Feyenoord

- Siviglia



Seconda fascia

- Inter

- Real Madrid

- Arsenal

- Manchester United

- Borussia Dortmund

- Atletico Madrid

- Porto

- Lipsia



Terza fascia

- Milan

- Lazio

- Salisburgo

- Shakhtar Donetsk

- Stella Rossa

- Newcastle

- Real Sociedad

- Celtic

- Union Berlino

- Lens



Le rimanenti 6 squadre della Champions League 2023/24 verranno poi stabilite dai preliminari e i playoff. In base al proprio coefficiente Uefa, le qualificate saranno inserite in terza e in quarta fascia,