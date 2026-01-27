Ranking Uefa: situazione prima dell'ultimo turno di Champions. La classifica

Il cammino delle italiane nel Ranking Uefa resta un delicato gioco di incastri. Nonostante un ultimo turno di Champions League tutt'altro che brillante - solo la Juventus è riuscita a fare bottino pieno a fronte del pareggio del Napoli e dei ko di Inter e Atalanta - l'Italia è riuscita a difendere il suo quinto posto. A salvare il bilancio ci hanno pensato le sfide di Europa League: il pareggio del Bologna e, soprattutto, la vittoria della Roma sullo Stoccarda. Quest'ultima ha un valore specifico enorme, poiché ha tolto punti diretti alla Germania, una delle nazioni che attualmente ci precede in classifica.