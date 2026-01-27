Ranking Uefa: situazione prima dell'ultimo turno di Champions. La classifica
Il cammino delle italiane nel Ranking Uefa resta un delicato gioco di incastri. Nonostante un ultimo turno di Champions League tutt'altro che brillante - solo la Juventus è riuscita a fare bottino pieno a fronte del pareggio del Napoli e dei ko di Inter e Atalanta - l'Italia è riuscita a difendere il suo quinto posto. A salvare il bilancio ci hanno pensato le sfide di Europa League: il pareggio del Bologna e, soprattutto, la vittoria della Roma sullo Stoccarda. Quest'ultima ha un valore specifico enorme, poiché ha tolto punti diretti alla Germania, una delle nazioni che attualmente ci precede in classifica.
La graduatoria vede l'Inghilterra (14.152 punti) saldamente in vetta, seguita dalla sorpresa Polonia (13.625), che pur occupando la seconda piazza difficilmente manterrà questo ritmo non avendo club nelle competizioni principali. La vera corsa per i primi due posti, quelli che regalano lo slot extra nella prossima Champions League, vede l'Italia (12.035 punti) ancora all'inseguimento di Spagna (12.187) e Germania (12.428). Con il Portogallo (11.600) che spinge da dietro e le distanze minime, l'ultimo mercoledì di Champions (oltre ovviamente all'Europa League) sarà più che decisivo.