Il progetto #ioleggoperché sui campi della serie C

La Lega Pro aderisce alla campagna #ioleggoperché, organizzata dall'Associazione italiana editori (Aie) e giunta alla sua decima edizione, capace negli anni di promuovere la lettura nei più giovani, arricchendo il patrimonio bibliotecario delle scuole italiane con oltre tre milioni di libri. Il campionato di Serie C, che coinvolge 18 regioni, 60 città e milioni di appassionati, aprirà le porte dei propri stadi in ben due giornate, la 13/ e la 14/a di andata, nei weekend dal 7 al 10 e dal 14 al 17 novembre. I capitani e il direttore di gara entreranno in campo con in mano i libri di #ioleggoperché, per poi donarli ai bambini che li accompagnano. Un cerimoniale pre-gara dedicato alla promozione della lettura, con tanto di grafiche led, messaggio speaker e contenuti social, per invitare tutti a donare un libro dal 7 al 16 novembre alle biblioteche delle oltre 25mila tra nidi e scuole aderenti. "Con gioia ed entusiasmo la Lega Pro rinnova anche quest'anno il suo impegno a sostegno della campagna #ioleggoperchè - ha dichiarato il presidente della Lega Serie C, Matteo Marani -, sport e cultura si devono muovere insieme. Leggere apre la mente, trasmette sapere ed educa. La cultura insegna le regole del rispetto, dell'uguaglianza ed è fondamentale che nei più piccoli si diffonda l'abitudine alla lettura. Ribadisco l'invito a recarsi tutti nelle librerie, dal 7 al 16 novembre, per dare il proprio contributo per arricchire le biblioteche delle scuole".