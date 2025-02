Claudio Ranieri carica la Roma: "Abbiamo ripreso il campionato, ma ora non dobbiamo sottovalutare il Como"

"I ragazzi si stanno allenando bene sin dall'inizio, l'ho detto sin dall'inizio, e si vede che è uno spogliatoio sano. Per esempio un giocatore mi aveva chiesto di andare a giocare a padel, ma gli ho detto di no perché c'era allenamento. Paredes e Dybala mi hanno chiesto di lasciarlo andare e quando il gruppo chiede, non ci si può fermare - ha spiegato Ranieri ai microfoni di Sky Sport -. Stiamo facendo bene, ma ogni partita fa a storia a sè. Sto già pensando al Como che ci ha battuto in campionato. È una squadra in piena euforia, Fabregas è uno dei top manager in Europa, per cui la mia mente è già al Como".