Raiola batte Cruijff: è lui l'olandese più influente del calcio

Mino Raiola batte Johan Cruijff. Da non credere eppure è successo davvero. Il potente agente di calciatori, che vanta tra i suoi assistiti nomi come Ibrahimovic, Pogba, de Ligt, Donnarumma e Balotelli. è l'olandese che ha avuto la maggiore influenza nel mondo del calcio secondo un sondaggio della rivista 'Voetbal International', addiririttura più dei giocatori dell'Ajax e della nazionale dei primi anni '70, Cruijff in primis, che crearono la 'rivoluzione' del calcio totale. Nella speciale classifica Raiola, 52 anni, che ha passaporto sia olandese che italiano e risiede a Montecarlo, ha preceduto Ronald Koeman e Cruijff, scomparso quattro anni fa.