Rabiot vince la causa con il PSG: risarcimento da 1,3 milioni di euro

La Corte di Appello di Parigi ha dato ragione ad Adrien Rabiot nella causa di lavoro presentata contro il Paris Saint Germain. Il centrocampista francese, attualmente al Marsiglia, aveva presentato nelle scorse settimane una causa alla Corte di Appello di Parigi per il trattamento ricevuto nei suoi ultimi mesi al PSG. Prima dell'addio nell'estate del 2019, Adrien Rabiot era stato messo fuori rosa e in passato si era rivolto al Tribunale del Lavoro di Parigi, la cui sentenza non aveva soddisfatto l'ex Juventus. Rabiot richiedeva il riconoscimento di alcuni bonus che il PSG non aveva corrisposto al centrocampista classe '95, dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro si è rivolto alla Corte di Appello chiedendo che il suo contratto fosse riconosciuto come un contratto a tempo indeterminato. La Corte di Appello di Parigi ha dato ragione a Rabiot, che riceverà quasi 1,3 milioni di euro di risarcimento dal Paris Saint Germain.