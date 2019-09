Fra i circa 800 tifosi del Napoli che avevano acquistato il biglietto per il settore ospiti, nei giorni antecedenti la partita di ieri fra la Juventus e la squadra allenata da Carlo Ancelotti, all'Allianz Stadium, grazie alle indagini della Digos della Questura di Torino, la polizia è riuscita a individuare circa 100 ultrà "residenti a Napoli ed appartenenti ai gruppi più oltranzisti del tifo organizzato partenopeo, che erano riusciti a entrare in possesso dei tagliandi per assistere al match grazie a due ricevitorie della provincia di Isernia e di Torre del Greco, i cui titolari - fa sapere la Questura - saranno pertanto denunciati all'autorità giudiziaria per inottemperanza al provvedimento adottato nei giorni scorsi dal Prefetto di Torino che vietava la vendita di biglietti".