L'ex rosanero Marconi si laurea all'università di Palermo

28 Lug 2026 - 18:17
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L'ex difensore del Palermo calcio, Ivan Marconi, si è laureato con lode in Scienze delle attività motorie e sportive al polo territoriale universitario di Trapani dell'Università di Palermo. Il calciatore ha discusso una tesi sull'allenamento neuromuscolare, completando il percorso iniziato quando vestiva la maglia rosanero grazie allo status di studente-atleta. "Ringrazio l'università e il Palermo per avermi permesso di coronare questo sogno - ha dichiarato Marconi - ho sempre creduto nel valore dello studio e sono convinto che questa esperienza mi offrirà nuove opportunità per il futuro". "Cultura e conoscenza rappresentano le fondamenta su cui costruire anche un'impresa sportiva, perché i risultati sul campo sono il frutto di una solida crescita culturale e umana" ha detto invece il presidente del club rosanero, Dario Mirri. "Garantire il diritto allo studio - ha sottolineato il rettore Massimo Midiri - significa creare le condizioni affinché ciascuno possa costruire il proprio percorso universitario senza che il lavoro o l'attività sportiva diventino un ostacolo insormontabile". Secondo i dati dell'Ateneo, sono 907 gli studenti che usufruiscono di forme di flessibilità per conciliare studio e carriera.

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