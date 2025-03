"Quest'arbitro voleva far vincere il Porto": la Uefa multa la Roma per le parole di Ranieri

Costa una multa da 20 mila euro alla Roma lo sfogo di Claudio Ranieri nei confronti dell'arbitro Stieler dopo Porto-Roma. Lo ha deciso la disciplinare Uefa. Il tecnico giallorosso, dopo l'1-1 nell'andata dei play off di Europa League, aveva ironicamente chiesto al designatore Rosetti perche' avesse mandato a Porto un arbitro col quale non vincono mai la squadre in trasferta e aveva impedito ai suoi giocatori di stringere la mano al direttore di gara tedesco, sottolineandoc che "non lo meritava". Altri 11 mila euro sono stati inflitti al club per "condotta impropria della squadra".