Classifica Pallone d'Oro, Lautaro Martinez chiude 22°

26 Ott 2026 - 18:34
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In attesa dell'annuncio del vincitore di questa sera, si inizia a conoscere la classifica dei 30 finalisti del Pallone d'Oro. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, unico rappresentante della Serie A, si è piazzato in 22esima posizione. Alle spalle del centravanti argentino Nuno Mendes del Psg, Luis Diaz del Bayern Monaco e ancora Marquinnos del Psg. A Lautaro non è bastato vincere lo Scudetto e la Coppa Italia con l'Inter e di arrivare in finale ai Mondiali con l'Argentina per entrare nelle posizioni che contano.

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