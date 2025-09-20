Qualificazioni U17, le scelte del ct Franceschini

Dopo il test match con l'Albania ad agosto a Coverciano - due netti successi per 4-1 e 6-0 - e il torneo amichevole in Portogallo dal 4 al 9 settembre - due vittorie per 2-1 contro i padroni di casa lusitani e la Scozia e una sconfitta, con lo stesso risultato, contro la Serbia -, la Nazionale Under 17 torna a radunarsi dal 23 al 28 settembre presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello, in vista della prima fase delle qualificazioni all'Europeo, in programma dal 1° al 7 ottobre in Estonia. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo 1 insieme ai padroni di casa estoni, che ospiteranno anche la fase finale dell'Europeo dal 25 maggio al 7 giugno, il Montenegro e l'Ucraina. Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 26 calciatori, tutti nati nel 2009, tranne tre classe 2010: il difensore della Juventus Alessandro Ghiotto, il centrocampista della Roma Mattia Guaglianone e il trequartista del Genoa Roberto Scaglione. La squadra si radunerà martedì 23 settembre a Granozzo con Monticello, dove sosterrà otto sedute di allenamento in cinque giorni, prima di disputare un'amichevole domenica 28 settembre (ore 11), al termine della quale verrà diramata la lista dei 20 prescelti.