Qualificazioni Mondiali, i convocati della Norvegia: il 6 giugno sfiderà l'Italia

Stale Solbakken ha reso noto la lista dei convocati della Norvegia per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro l'Italia il 6 giugno all'Ullevaal Stadion di Oslo e il 9 giugno a Tallin con l'Estonia. La nazionale scandinava ha vinto le prime due sfide in trasferta del gruppo per 0-5 in Moldavia e con Israele per 2-4.