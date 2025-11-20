Turchia, Montella: "Ho chiesto alla Federazione di fermare il campionato, anche Gattuso sarebbe contento"

"Ho tre giocatori in Serie A, ho chiesto alla Federazione di fermare il campionato l'ultima domenica. Se ti arrivano lunedì non puoi fare un allenamento vero fino a mercoledì e giovedì c'è il pre-gara, avere due giorni in più fa la differenza. Anche Gattuso ne sarebbe contento". In aiuto del ct azzurro arrivano le parole del ct della Turchia Vincenzo Montella, che nelle semifinali dei playoff Mondiali se la dovrà vedere con la Romania. "È una squadra giovane, che ha fatto gli Europei, Lucescu è un maestro per tutti noi - ha detto a Sky Sport - La verità è che per andare ai Mondiali devi fare il massimo contro chiunque". "Italia favorita con l'Irlanda del Nord? Deve fare il massimo, poi eventualmente in finale affronterà il Galles o la Bosnia fuori casa. Il Galles l'ho affrontato diverse volte negli ultimi anni, in casa si trasforma, è una gara molto ostica".