Virtus-Maccabi, de Pascale: "Non politicizzare la sicurezza"

20 Nov 2025 - 16:45

"Purtroppo si porta sempre in politica anche ciò che in politica non ci dovrebbe stare". Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale interviene sulla partita Virtus-Maccabi ricordando la sua esperienza da sindaco: "Mi è sempre stato spiegato che non bisognava metterla in politica ma bisognare fare le scelte tecnicamente più efficaci per la gestione dell'ordine pubblico". "L'iniziativa del sindaco" di Bologna Matteo Lepore "di valutare un'altra location era assolutamente sensata. Non è stata accolta", ha aggiunto de Pascale, ribadendo "massima disponibilità, massimo impegno, massima solidarietà a tutti gli uomini e le donne che dovranno garantire la sicurezza". Il presidente rivolge anche un appello perché "qualsiasi forma di espressione del pensiero non diventi lesiva della libertà altrui, non sia violenta e non crei disagi". Sul valore sportivo dell'incontro, De Pascale osserva che "un grande evento dovrebbe rimanere tale", ma riconosce che "in questo contesto internazionale è molto difficile riportare tutto sul piano dello sport". E conclude: "Capisco i richiami alla tregua olimpica, messaggi giusti ma un po' banali, che però c'entrano poco con il tempo che stiamo vivendo". 

