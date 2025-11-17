San Siro, tifosa norvegese molestata nei bagni: denunciato un addetto alle pulizie

L'episodio è avvenuto nel corso del match tra Italia e Norvegia, vittima una studentessa di 24 annidi Daniele Pezzini
Una studentessa norvegese di 24 anni ha denunciato un episodio di violenza sessuale avvenuto nei bagni di San Siro, nel corso di Italia-Norvegia. La ragazza, stando alla sua ricostruzione, si era sentita poco bene durante la partita e si era recata ai servizi con un'amica. In quel frangente sarebbe stata avvicinata da un uomo, che le avrebbe toccato le parti intime per poi allontanarsi rapidamente.
Dopo essersi ripresa dallo shock lo ha indicato a uno steward davanti a uno dei bar interni dello stadio, identificandolo in un 25enne addetto alle pulizie. Immediatamente bloccato, è stato portato al presidio di Polizia interno al Meazza e ora è indagato a piede libero per violenza sessuale.
Il ragazzo, incensurato, ha confermato che si trovava all'interno del bagno delle donne in quel momento, per svolgere le sue mansioni, ma ha dichiarato che la sua intenzione era solamente quella di assicurarsi delle condizioni della giovane.