Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
DURANTE ITALIA-NORVEGIA

San Siro, tifosa norvegese molestata nei bagni: denunciato un addetto alle pulizie

L'episodio è avvenuto nel corso del match tra Italia e Norvegia, vittima una studentessa di 24 anni

di Daniele Pezzini
17 Nov 2025 - 13:55
© Getty Images

© Getty Images

Una studentessa norvegese di 24 anni ha denunciato un episodio di violenza sessuale avvenuto nei bagni di San Siro, nel corso di Italia-Norvegia. La ragazza, stando alla sua ricostruzione, si era sentita poco bene durante la partita e si era recata ai servizi con un'amica. In quel frangente sarebbe stata avvicinata da un uomo, che le avrebbe toccato le parti intime per poi allontanarsi rapidamente.

Dopo essersi ripresa dallo shock lo ha indicato a uno steward davanti a uno dei bar interni dello stadio, identificandolo in un 25enne addetto alle pulizie. Immediatamente bloccato, è stato portato al presidio di Polizia interno al Meazza e ora è indagato a piede libero per violenza sessuale.

Il ragazzo, incensurato, ha confermato che si trovava all'interno del bagno delle donne in quel momento, per svolgere le sue mansioni, ma ha dichiarato che la sua intenzione era solamente quella di assicurarsi delle condizioni della giovane.

Leggi anche

Haaland e co. spietati: l’Italia dura un tempo poi crolla, Gattuso si giocherà i Mondiali ai playoff

san siro
italia
norvegia
Notizie del giorno
Vedi tutti
16:51
La Lazio torna a volare: presentata la nuova aquila
16:42
Roma: per Pisilli c'è anche il Bologna, ipotesi scambio con Fabbian
16:35
Tutte le vittorie di Ferrari nel 2025
16:34
Brignone, corsa contro il tempo per le Olimpiadi. Ma la FISI frena: "Non c'è una data per il ritorno sugli scii"
16:34
Tutte le vittorie di Ferrari nel 2025. Dal WEC alla Fia GT