San Siro, tifosa norvegese molestata nei bagni: denunciato un addetto alle pulizie

Una studentessa norvegese di 24 anni ha denunciato un episodio di violenza sessuale avvenuto nei bagni di San Siro, nel corso di Italia-Norvegia. La ragazza, stando alla sua ricostruzione, si era sentita poco bene durante la partita e si era recata ai servizi con un'amica. In quel frangente sarebbe stata avvicinata da un uomo, che le avrebbe toccato le parti intime per poi allontanarsi rapidamente.