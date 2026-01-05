Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: ranking Atp, 4 italiani in Top 24, è record

05 Gen 2026 - 18:15

L'Italia inaugura il 2026 con un nuovo primato. Luciano Darderi migliorare il suo best ranking e salire alla posizione numero 24, alle spalle di Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (che risale al numero 7) e Flavio Cobolli (22). Ci sono così quattro azzurri tra i primi 24 del mondo nel ranking ATP in singolare: da quando esiste la classifica computerizzata, non era mai successo. Nella prima classifica del nuovo anno, in cui i giocatori non possono più conteggiare i punti ottenuti nel 2025 in United Cup, a Brisbane e Hong Kong (il circuito era iniziato una settimana prima), troviamo cinque italiani in Top 40 e otto in Top 100. Hanno guadagnato posizioni Lorenzo Sonego (39, +1), Matteo Berrettini (55, +1) e Mattia Bellucci (73, +3); fermo alla posizione numero 61 Matteo Arnaldi, che si è cancellato dal torneo di Brisbane dopo essere stato ripescato come lucky loser. Guardando nel complesso alla classifica ATP di questa settimana, in Top 10 Taylor Fritz ha perso tre posizioni ed è scivolato alla numero 9, scavalcato dall'australiano Alex De Minaur, da Musetti e dallo statunitense Ben Shelton. Questo il ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Carlos Alcaraz (SPA) 12.050 punti; 2 (=0). Jannik Sinner (ITA) 11.500; 3 (=0). Alexander Zverev (GER) 5.105; 4 (=0). Novak Djokovic (SRB) 4.780; 5 (=0). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.190; 6 (+1). Alex de Minaur (AUS) 4.080; 7 (+1). Lorenzo Musetti (ITA) 3.990; 8 (+1). Ben Shelton (USA) 3.960; 9 (-3). Taylor Fritz (USA) 3.840; 10 (=0). Jack Draper (GBR) 2.990.

Ultimi video

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:25
Tennis: ranking Wta, Paolini inizia 2026 al n.8, guida sempre Sabalenka
18:15
Tennis: ranking Atp, 4 italiani in Top 24, è record
18:07
Tennis, il talento Boisson nel team Asics
17:13
Tennis: Brisbane Wta, Kasatkina ko al debutto con i colori dell'Australia
16:21
Tennis: United Cup: Gran Bretagna batte Giappone 2-1, nipponici eliminati