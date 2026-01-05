Tennis: ranking Atp, 4 italiani in Top 24, è record

L'Italia inaugura il 2026 con un nuovo primato. Luciano Darderi migliorare il suo best ranking e salire alla posizione numero 24, alle spalle di Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (che risale al numero 7) e Flavio Cobolli (22). Ci sono così quattro azzurri tra i primi 24 del mondo nel ranking ATP in singolare: da quando esiste la classifica computerizzata, non era mai successo. Nella prima classifica del nuovo anno, in cui i giocatori non possono più conteggiare i punti ottenuti nel 2025 in United Cup, a Brisbane e Hong Kong (il circuito era iniziato una settimana prima), troviamo cinque italiani in Top 40 e otto in Top 100. Hanno guadagnato posizioni Lorenzo Sonego (39, +1), Matteo Berrettini (55, +1) e Mattia Bellucci (73, +3); fermo alla posizione numero 61 Matteo Arnaldi, che si è cancellato dal torneo di Brisbane dopo essere stato ripescato come lucky loser. Guardando nel complesso alla classifica ATP di questa settimana, in Top 10 Taylor Fritz ha perso tre posizioni ed è scivolato alla numero 9, scavalcato dall'australiano Alex De Minaur, da Musetti e dallo statunitense Ben Shelton. Questo il ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Carlos Alcaraz (SPA) 12.050 punti; 2 (=0). Jannik Sinner (ITA) 11.500; 3 (=0). Alexander Zverev (GER) 5.105; 4 (=0). Novak Djokovic (SRB) 4.780; 5 (=0). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.190; 6 (+1). Alex de Minaur (AUS) 4.080; 7 (+1). Lorenzo Musetti (ITA) 3.990; 8 (+1). Ben Shelton (USA) 3.960; 9 (-3). Taylor Fritz (USA) 3.840; 10 (=0). Jack Draper (GBR) 2.990.