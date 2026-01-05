Tennis: ranking Wta, Paolini inizia 2026 al n.8, guida sempre Sabalenka

Tutte variazioni positive in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA, la prima del 2026. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca è sempre all'ottavo posto. Alle sue spalle, guadagna due posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 81, mentre recupera tre posti Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 105. Nel primo ranking del nuovo anno c'è subito un cambio di poltrona, dovuto ad un inizio di stagione 2026 ritardato rispetto a quella precedente. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantaquattresima settimana consecutiva: la 27enne di Minsk, premiata a Riyadh come numero uno del 2025, mantiene 2.312 punti di vantaggio su Iga Swiatek, la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, che aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio irrompe la statunitense Amanda Anisimova - staccata di 1.891 dalla polacca - che firma il 'bes'". La 24enne di Freehold scavalca la connazionale Coco Gauff, quarta, che si vede sottrarre i punti della vittoria in United Cup dello scorso anno. Questo il ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 10.490 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 8.178 punti (0), 3. Anisimova, Amanda (USA) 6.287 (+1), 4. Gauff, Coco (USA) 6.273 (-1), 5. Ribakina, Elena (KAZ) 5.850 (0), 6. Pegula, Jessica (USA) 5.583 (0), 7. Keys. Madison (USA) 4.335 (0), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 4.236 (0), 9. Andreeva, Mirra (RUS) 4.125 (0), 10. Alexandrova, Ekaterina (RUS) 3.375 (0).