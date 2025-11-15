Qualificazioni Mondiali: il Belgio fallisce il primo match point, solo l’attesa ferma la Spagna

GRUPPO E

Spagna schiacciasassi nel Gruppo E, vince 4-0 in casa della Georgia mette più di un piede e mezzo nella qualificazione al prossimo Mondiale. Le Furie Rosse stappano la partita all’11’ con il calcio di rigore trasformato da Oyarzabal, poi al 22’ il raddoppio di Zubimendi e al 34’ il tris di Ferran Torres. All’ora di gioco (63’) gli ospiti mettono in cassaforte la partita, con la doppietta di Oyarzabal che vale il definitivo poker. La Spagna resta in vetta da imbattuta e soprattutto senza aver ancora subito un gol: la differenza reti a +18 rende impossibile ogni sogno della Turchia, che rimane a -3 in classifica grazie al 2-0 sulla Bulgaria. Ad aprire le marcature il calcio di rigore trasformato da Calhanoglu al 18’ nel primo tempo, poi l’autorete di Chernev all’83’. Nell’ultima giornata i turchi (battendo gli iberici) potrebbero agganciarli in vetta, ma con una differenza reti di +4 sono di fatto condannati ai playoff. Completano il girone la Georgia (3) e la Bulgaria (0).