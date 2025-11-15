Logo SportMediaset

Calcio
qualificazioni mondiali 2026
QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Qualificazioni Mondiali: il Belgio fallisce il primo match point, solo l’attesa ferma la Spagna

Solo 1-1 per i Red Devils contro il Kazakistan, 4-0 per le Furie Rosse che però devono attendere l’ultima giornata per il pass

di Redazione
15 Nov 2025 - 20:08
© Getty Images

© Getty Images

Continuano a definirsi sempre di più i gironi di qualificazione al prossimo mondiale: il Belgio lascia tutto aperto nel gruppo J, l’1-1 col Kazakistan fa anche riavvicinare il Galles (1-0 sul Liechtenstein). I Red Devils avranno il match point all’ultima giornata. A un passo la qualificazione della Spagna, che con il 4-0 in casa della Georgia tiene lontana la Turchia (vittoriosa per 2-0 sulla Bulgaria). Vince anche l’Austria, 2-0 a Cipro.

GRUPPO E
Spagna schiacciasassi nel Gruppo E, vince 4-0 in casa della Georgia mette più di un piede e mezzo nella qualificazione al prossimo Mondiale. Le Furie Rosse stappano la partita all’11’ con il calcio di rigore trasformato da Oyarzabal, poi al 22’ il raddoppio di Zubimendi e al 34’ il tris di Ferran Torres. All’ora di gioco (63’) gli ospiti mettono in cassaforte la partita, con la doppietta di Oyarzabal che vale il definitivo poker. La Spagna resta in vetta da imbattuta e soprattutto senza aver ancora subito un gol: la differenza reti a +18 rende impossibile ogni sogno della Turchia, che rimane a -3 in classifica grazie al 2-0 sulla Bulgaria. Ad aprire le marcature il calcio di rigore trasformato da Calhanoglu al 18’ nel primo tempo, poi l’autorete di Chernev all’83’. Nell’ultima giornata i turchi (battendo gli iberici) potrebbero agganciarli in vetta, ma con una differenza reti di +4 sono di fatto condannati ai playoff. Completano il girone la Georgia (3) e la Bulgaria (0).

Gattuso chiede il massimo

Gattuso: "Vincere 9-0 con la Norvegia impensabile, ma nel calcio mai dire mai..."

GRUPPO J
Il Belgio fallisce il primo match point qualificazione e apre a tanti possibili destini diversi nel Gruppo J. I Red Devils fanno solo 1-1 in casa del Kazakistan, con Vanaken (48’) che risponde alla rete del baby talento Satpayev (9’). I padroni di casa restano anche in inferiorità numerica al 79’ con l’espulsione di Chesnokov, ma gli uomini di Fichaux non riescono a completare la rimonta. Il Belgio rimane in vetta a quota 15, tallonato però da due squadre a quota 13: oltre alla Macedonia del Nord anche il Galles, che piega 1-0 il Liechtenstein con il gol di James al 61’ e si regala altre speranze. Il Belgio può chiudere i conti contro il Liechtenstein all’ultima giornata, ma la sfida Galles-Macedonia del Nord può aprire a tanti scenari diversi: salvo clamorosi colpi di scena i gallesi e i macedoni si giocheranno l’accesso ai playoff.

GRUPPO H
L’Austria fa tutto giusto, supera 2-0 Cipro in trasferta e attende il risultato di Bosnia-Romania per avere la certezza matematica della qualificazione. Super prestazione dell’ex Inter e Bologna Arnautovic, che stappa la partita al 18’ su rigore e poi chiude i conti al 55’ su assist di Danso. L’Austria vola a quota 18 e aspetta: in caso di non vittoria della Bosnia (pareggio o successo rumeno) è matematicamente qualificata al prossimo Mondiale.

Nazionali e cerotti: tutti gli infortunati durante la sosta

1 di 7
© Getty Images | Zambo Anguissa (Napoli-Camerun): lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, 2025 finito
© Getty Images | Zambo Anguissa (Napoli-Camerun): lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, 2025 finito
© Getty Images | Zambo Anguissa (Napoli-Camerun): lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, 2025 finito

© Getty Images | Zambo Anguissa (Napoli-Camerun): lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, 2025 finito

© Getty Images | Zambo Anguissa (Napoli-Camerun): lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, 2025 finito

qualificazioni mondiali 2026
spagna
