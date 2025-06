Italia, Raspadori: "Spalletti felice per lo scudetto del Napoli"

Cosa ti ha detto Spalletti per questo secondo scudetto?

Raspadori: "Il mister ha dimostrato di essere felice per noi, Spalletti ha creato un rapporto stretto con noi. L’abbiamo visto molto felice per noi, per la gente e per la città. Lui come noi che c’è stato sa cosa significa il calcio a Napoli, sa cosa significa vincere in questa città. Ancora una volta come due anni fa è stata una vittoria di tutti, che trasmesso a tutta Italia e non solo la bellezza del calcio e del gioire e anche soffrire insieme, la sofferenza insieme ha aumentato ancora di più il carico di gioia finale. Si è complimentato con noi, era molto felice".