Italia, Politano: "Per me e per altri è l'ultima occasione: da mesi il Mondiale è il nostro unico pensiero"

Schierato nell’undici titolare da Gattuso, con l’Irlanda del Nord ha disputato un’ottima gara. Da un suo cross sia nato il gol del vantaggio di Tonali: “Era fondamentale liberarci da questo peso che avevamo durante la partita, soprattutto nel primo tempo vedevamo qualche mostro. Appena siamo riusciti a fare il gol dell’1-0 ci siamo sbloccati. Siamo felici di aver raggiunto questo primo traguardo. Siamo concentrati e adesso abbiamo fortunatamente qualche giorno per recuperare le forze e per prepararci a quest’altra battaglia”.