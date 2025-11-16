Italia-Norvegia: per il Mondiale servono 9 gol di scarto, unico precedente nel 1948

Per la terza volta consecutiva tra l'Italia e il Mondiale di calcio c'è di mezzo un playoff. L'unico modo per gli Azzurri di Gattuso di evitare quella fase da dentro o fuori che nei due casi precedenti è costato l'annullamento del viaggio, per mano prima della Svezia e poi della Macedonia del Nord, è uno scenario possibile, ma a dir poco irrealistico: battere la Norvegia con almeno nove gol di scarto a San Siro nell'ultimo match di un girone dominato dagli scandinavi. Se i più attenti ricordano una partita dell'Italia con nove gol segnati, 9-1 all'Armenia nel novembre 2019 a Palermo nelle qualificazioni a Euro 2020, bisogna anche sottolineare che ripetere quella rara impresa non basterebbe.