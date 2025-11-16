Basket, Bongi (Trento): "Trasferta Sassari importante per nostra crescita"

"La trasferta di Sassari è importante per la nostra crescita: vogliamo presentarci con un piglio diverso e riproporre una prestazione simile a quella vista a Istanbul, dove la squadra ha espresso un ottimo livello di gioco nonostante le assenze e l'alto valore degli avversari. La squadra è concentrata e sta lavorando bene in vista della partita. Sassari è una formazione con grande potenziale offensivo, con guardie che hanno feeling con il canestro e giocano ad alto ritmo. È un gruppo solido, con italiani di grande esperienza come Andrea Mezzanotte, un nostro ex giocatore. Sono estremamente pericolosi soprattutto in casa, dove trovano motivazioni extra e arrivano da un buon periodo, con la qualificazione in coppa che sicuramente dà loro entusiasmo. Proviamo a rendergli la vita il più difficile possibile". Così Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match di oggi contro Sassari.