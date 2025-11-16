Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Bongi (Trento): "Trasferta Sassari importante per nostra crescita"

16 Nov 2025 - 12:12

"La trasferta di Sassari è importante per la nostra crescita: vogliamo presentarci con un piglio diverso e riproporre una prestazione simile a quella vista a Istanbul, dove la squadra ha espresso un ottimo livello di gioco nonostante le assenze e l'alto valore degli avversari. La squadra è concentrata e sta lavorando bene in vista della partita. Sassari è una formazione con grande potenziale offensivo, con guardie che hanno feeling con il canestro e giocano ad alto ritmo. È un gruppo solido, con italiani di grande esperienza come Andrea Mezzanotte, un nostro ex giocatore. Sono estremamente pericolosi soprattutto in casa, dove trovano motivazioni extra e arrivano da un buon periodo, con la qualificazione in coppa che sicuramente dà loro entusiasmo. Proviamo a rendergli la vita il più difficile possibile". Così Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match di oggi contro Sassari.

Ultimi video

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:29
Attesa Sinner-Alcaraz

Attesa Sinner-Alcaraz

04:05
conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

02:05
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 15/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

01:33
Sinner, i precedenti

Sinner, i precedenti

02:15
Il bello del tennis

Il bello del tennis

01:30
Emozioni da Atp Finals

Emozioni da Atp Finals

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:00
Atp Finals: caccia al biglietto per finale, online fino 2.500 euro
12:12
Basket, Bongi (Trento): "Trasferta Sassari importante per nostra crescita"
11:59
Sci alpino, Cdm: Kastlunger unico azzurro in 2.a manche slalom di Levi
11:03
Automobilismo, endurance: Fuoco e Ferrari campioni della FIA GT World Cup a Macao
11:01
Sci alpino, Cdm: a Levi in testa brasiliano Braathen, fuori Vinatzer