Italia-Israele, allerta massima a Udine: stadio semivuoto e arriva il Mossad

Intanto oggi a Udine si riunisce il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, un vertice operativo per definire gli ultimi dettagli del piano. Nella stessa giornata è prevista una manifestazione di protesta che chiederà la cancellazione del match. Il corteo, confermato nelle scorse ore, sarà tenuto lontano dallo stadio: i manifestanti saranno convogliati nel centro città, mentre i tifosi potranno accedere all’impianto solo dopo controlli serrati. Il prefiltraggio inizierà a circa un chilometro dai cancelli, dove saranno impiegati dispositivi anti-terrorismo in grado di individuare armi ed esplosivi. Un’area che, di fatto, diventerà zona rossa.