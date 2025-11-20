Italia, Gattuso: "Irlanda squadra fisica, ce la giochiamo. Stage? Più giorni abbiamo... Per Chiesa il problema è suo"

Prima l'Irlanda del Nord in casa in semifinale poi eventualmente la vincente della sfida tra Galles e Bosnia in trasferta. Questo il responso del sorteggio per la Nazionale, che deve passare per i playoff per ottenere il pass per i Mondiali 2026. Gli spareggi si disputeranno a marzo: il 26 le semifinali e il 31 le finali. "L'Irlanda del Nord è una squadra fisica, che non molla mai. Dobbiamo giocarcela - ha detto il ct azzurro Rino Gattuso a Sky - Sapevamo che dovevamo passare dai playoff, dobbiamo migliorare. Guardiamo con fiducia in avanti. Stage prima della partita? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente. Io faccio l'allenatore. Certo che più giorni abbiamo meglio è. Ora è la dodicesima giornata, ci rivedremo alla trentesima con i giochi già quasi fatti: da parte mia devo pensare come stare a contatto con i giocatori, parlarci e non solo di calcio e guardarli negli occhi. Il modulo? Il problema non è tattico, ogni modulo ha pro e contro. Ora dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità, quando facciamo le cose per bene siamo competitivi. Non ti puoi permettere di commettere errori come contro la Norvegia, la mia priorità è quella ed è un problema mio riuscire a migliorare questo aspetto, per il resto avremo tempo. Adesso studieremo gli avversari. Poi vedremo di fare meno danni possibili. Chiesa? Io lo chiamo a ogni convocazione. Il problema non è Gattuso o il suo staff che non lo vedono, ma il problema ce l'ha lui, non noi".