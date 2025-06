Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia a punteggio pieno, Haaland regala i tre punti con l'Estonia

E otto minuti dopo, la Norvegia passa con Haaland, che si fa intercettare il tiro, ma la palla va sul montante e resta a disposizione dell'attaccante del City, che sulla linea di porta appoggia in rete. E i legni perseguitano ancora i padroni di casa, perché al 73' arriva il secondo legno con un destro dal limite deviato che centra il palo e attraversa tutta la linea di porta per poi uscire. Nel finale, i baltici insistono ma non trovano il pareggio e la Norvegia fa festa: è a quota 12, a +9 sull'Italia e con una differenza reti che aumenta, seppur minimamente. L'Estonia, invece, si dispera per il colpo di testa di Tamm su un'uscita completamente a vuoto di Nyland e resta a 3 punti, gli stessi degli azzurri che la affronteranno a settembre e con un nuovo allenatore.