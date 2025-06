Qualificazioni Mondiali, Italia-Moldavia 2-0: a segno Raspadori e Cambiaso

LE STATISTICHE

- Dal suo esordio con la Nazionale maggiore (4 giugno 2021), Giacomo Raspadori è il giocatore che ha realizzato più gol con la maglia dell'Italia: nove.

- Sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, Davide Frattesi è il giocatore che ha preso parte a più gol con la maglia dell’Italia: otto, frutto di sette gol e un assist.

- Tutte e tre le reti di Andrea Cambiaso con la maglia della Nazionale sono arrivate in match casalinghi. Dal suo esordio con la Nazionale maggiore (21 marzo 2024) il classe 2000 è il giocatore che conta più gol in casa con l'Italia.

- L’Italia ha mantenuto la porta inviolata in un match per la prima volta da novembre 2024, in quel caso contro il Belgio in UEFA Nations League (successo 1-0).

- L’Italia ha vinto un match di qualificazione al Mondiale per la prima volta dal 8 settembre 2021, in quel caso successo per 5-0 contro la Lituania sempre al MAPEI Stadium - Città del Tricolore.

- L’Italia ha vinto ognuna delle cinque gare giocate a Reggio Emilia realizzando 14 reti senza subirne. In generale, tra le città italiane in cui la Nazionale Maggiore ha sempre vinto, è quella in cui vanta più successi (cinque, appunto).

- La Moldavia è rimasta senza segnare per due gare ufficiali di fila per la prima volta dal periodo tra marzo e giugno 2023 (in quel caso, contro Repubblica Ceca e Albania).

- L’Italia ha effettuato 28 in questa partita contro la Moldavia; l’ultima volta che gli Azzurri ne ha effettuati di più risale in una gara risale alla sfida contro la Macedonia del Nord (32, il 24 marzo 2022).

- La Moldavia ha perso le ultime quattro gare ufficiali; l’ultima volta che ha registrato più sconfitte di fila tra tutte le competizioni risale al periodo tra settembre 2021 e marzo 2022 (10 in quel caso).