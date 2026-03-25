Gattuso ha scelto la formazione: nessuna sorpresa dopo l'ultimo allenamento sotto la pioggia

Sotto la pioggia è il titolo di una canzone che si sentiva per radio o nei juke-box nell'Italia del 1982. Quella del penultimo Mondiale vinto. Ora è solo la constatazione atmosferica dell'ultimo allenamento, prima della rifinitura del giorno della partita, alla vigilia del primo playoff, se lo sarà, per aggiudicarsi un posto a Canada-Messico-Usa 2026. A vent'anni, invece, dall'ultimo titolo iridato conquistato dagli azzurri del calcio, viviamo la vigilia della partita di Bergamo contro l’Irlanda del Nord come un evento epocale. Mala tempora currunt, insomma, e non solo in materie più importanti del calcio, tipo la geopolitica. Svezia e Macedonia del Nord sono fantasmi che si rincorrono nel vento di una falsa primavera.