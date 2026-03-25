Difesa a cinque ma non in blocco basso, lanci lunghi e pressing orientato: le armi dell'Irlanda del Nord

E' vero, a Bergamo non avranno il loro giocatore più forte, l'esterno in grado di fare anche il centrocampista offensivo Conor Bradley del Liverpool, e il difensore centrale Dan Ballard, che gioca titolare in Premier League nel Sunderland, ma l’Irlanda del Nord di Michael O’Neill è comunque un avversario che, pur avendo qualità tecniche inferiori a quelle degli azzurri, ha delle caratteristiche che possono complicare un match da vincere a ogni costo. Ha battuto la Slovacchia e ha messo in difficoltà la Germania con il commento di Nagelsmann, il ct tedesco, che vale più di qualsiasi match analysis: "Non è facile difendere così tanti lanci lunghi e non è facile difendere così tante seconde palle". Già, perché è questa la base della fase offensiva irlandese e, alla lunga, venire così tanto martellato da palloni che arrivano da lontano può stressare una difesa costretta a guardarsi alle spalle e a correre veloce in avanti per contendere la respinta.